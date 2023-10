Equitazione: a Buseto Palizzolo selezioni per Fieracavalli

Il centro ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo nel Trapanese ospiterà da domani a domenica l'ultima tappa di selezione della squadra cavalli e della rappresentativa pony di salto ostacoli che prenderanno parte con i colori della Sicilia alla 125esima edizione di Fieracavalli a Verona dal 9 al 12 novembre.

Le tre giornate di Buseto Palizzolo consentiranno al comitato regionale federale di Sicilia di definire le speciali graduatorie di selezione. A comporre il team del gran premio delle regioni under 21 saranno i primi quattro binomi della classifica di selezione, più un quinto a discrezione del comitato regionale. A staccare il pass per le gare riservate ai pony saranno invece, sei binomi. Sarà il capo equipe, direttamente a Verona, a individuare la squadra di coppa delle regioni sulla base delle prestazioni dei ragazzi nelle prove individuali.

C'è attesa per conoscere i nomi dei ragazzi che comporranno le rappresentative: la Sicilia si presenta a Verona come una vera e propria squadra da battere dopo il secondo posto nel 2022 nel gran premio delle regioni e la vittoria nella Coppa del Presidente di Piazza di Siena.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA