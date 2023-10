Schifani all'Ars riferisce su incendi in Sicilia, 'devastanti'

"La superficie forestale percorsa da incendio in Sicilia dall'inizio dell'anno si attesta a circa 61.000 ettari, costituendo circa il 63% delle aree bruciate dell'intero territorio nazionale; Palermo è la provincia più colpita con 23.000 ettari investiti dal fuoco di cui il 18% boschi, a seguire la provincia di Agrigento con 9.900 ettari percorsi dal fuoco con il 2% di boschi; nel solo mese di settembre, si sono registrati 19 grandi incendi boschivi per un totale di 6.199 ettari di cui 931 di ecosistemi forestali". A fornire i numeri degli incendi è il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, nel suo intervento all'Ars, ricordando i due forestali vittima dei roghi, Matteo Brandi e Marinella Sigona.

"Per quanto riguarda l'incendio del 23 settembre nella provincia di Palermo, che ha visto coinvolti i territori dei comuni di Cefalù, Lascari, Gratteri e Collesano, la superficie complessiva percorsa da incendio risulta essere intorno ai 2 565 ettari, di cui il 40% in terreni a vocazione agricola - ha aggiunto - La stragrande maggioranza degli incendi ha coinvolto aree agricole ed incolte. Le aree forestali coinvolte sono per la maggior parte afferenti alla macchia mediterranea e, in quota minore, a pinete o formazioni di latifoglie".

Schifani ha detto: "Nella gran parte dei casi, le cause degli incendi vanno ricondotte in comportamenti dolosi, spesso acclarati, e solo in secondo luogo in condotte negligenti e imprudenti. Diviene, quindi, un dato consolidato che le cause degli incendi, anche di quelli che hanno percorso il nostro territorio questa estate (la stagione degli incendi si è protratta fino ad ottobre inoltrato) sono, purtroppo, da imputare all'azione dolosa e solo in alcuni casi anche colposa dell'uomo. Siamo, pertanto, di fronte alla grave recrudescenza di un fenomeno criminale, in molti casi accompagnato da premeditazione, perpetrato in concomitanza con fenomeni meteorologici estremi che favoriscono la propagazione delle fiamme, e con sicuri profili associativi in considerazione dei molteplici punti di innesco rinvenuti dalle forze dell'ordine e dai nostri forestali".



