Mafia: in carcere compagna boss palermitano

I carabinieri della compagnia di Cefalù hanno arrestato Giada Quattrocchi, 45 anni, di Campofelice di Roccella. La donna è accusata di associazione mafiosa ed estorsione aggravata ed era stata indagata nell'operazione che, tra Caccamo, Trabia, Cerda, Termini Imerese e San Mauro Castelverde, a febbraio ha portato in carcere e ai domiciliari 13 persone. Per Quattrocchi, che è la compagna del capomafia detenuto Pino Rizzo, la procura diretta da Maurizio de Lucia ha chiesto il carcere nei mesi scorsi, ma il gip ha rigettato l'istanza. La procura ha fatto ricorso e ha vinto prima al Riesame e ora in Cassazione.

Le indagini hanno consentito di accertare che Giada Quattrocchi avrebbe consentito lo scambio di informazioni tra i vertici del mandamento, rendendosi inoltre responsabile, in concorso, di estorsione aggravata del metodo mafioso ai danni di un imprenditore attivo nel settore delle onoranze funebri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA