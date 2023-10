Il Green Pop Palermo Fest chiude con 100mila presenze

Cala il sipario sulla prima edizione del Green Pop Palermo Fest, organizzato da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Palermo e Gomad Concerti.

Una manifestazione conclusa al Velodromo con il Rock Opera Show portato in scena da Claudio Baglioni, che con 25mila presenze in tre giorni ha concluso idealmente la prima edizione del festival e dell'estate di spettacoli a Palermo.

A fare da apripista è stato Lazza la novità italiana del 2023, secondo classificato al festival di Sanremo, che ha passato idealmente il testimone del gran finale a colui che il Festival di Sanremo l'ha vissuto anche da conduttore e direttore artistico Claudio Baglioni.

La manifestazione ha visto 17 artisti per 22 concerti in 3 location - Velodromo, Teatro di Verdura e Cantieri culturali alla Zisa -: "una sfida senza precedenti per Palermo - commenta il promoter e direttore artistico del Festival Nuccio La Ferlita - con circa 100mila presenze, di cui un 30% di vendite registrate nel resto d'Italia e all'estero".

"Con le tre date di Claudio Baglioni al Velodromo, - commenta il sindaco Lagalla - Palermo ha chiuso una ricca stagione estiva di concerti che ha visto protagonisti grandi artisti della scena musicale come non succedeva da tempo. L'impegno dell'amministrazione è quello di continuare a rendere i suoi spazi sempre più appetibili e accoglienti come, appunto, il Velodromo e poi ancora i Cantieri culturali della Zisa e il Teatro di Verdura, favorendo le collaborazioni con le organizzazioni di eventi come quella del Green Pop Fest, che ringrazio per il cartellone che ha offerto".

Da luglio a ottobre 2023 il Festival ha visto, tra gli altri, i 5 sold out di Gigi D'Alessio al Teatro di Verdura, Tananai ai Cantieri alla Zisa, il concerto evento della réunion degli Articolo 31: una stagione che ha accolto un pubblico di tutte le età.



