A Palermo 'Wine Siciliy', vetrina eccellenza vitivinicola

Ci saranno 450 etichette in degustazione, 45 aziende vinicole del territorio, dieci influencer del settore provenienti da tutta Italia, tre masterclass, in collaborazione con Le vie dei tesori, il Fuori Salone con la musica del gruppo "A noi ci piace vintage", con Vincenzo Ferrera e Dario Sulis. Presentata questa mattina nella sede dell'assessorato regionale al Turismo la quinta edizione del "Wine Sicily", manifestazione che punta i riflettori sul vino siciliano e che si svolgerà che si svolgerà da sabato a lunedì prossimi all'Orto Botanico di Palermo. Tre giorni per scoprire, conoscere, apprezzare le cantine siciliane e degustare nuove promesse del vino. Week-end dedicato al pubblico dei "winelovers", conoscitori o semplici appassionati del buon bere, mentre l'ultimo giorno è riservato invece agli operatori e ai b2b.

Prevista la degustazione di vini delle migliori cantine siciliane, incontri, laboratori e un focus sul vino in Sicilia.

Sarà anche l'anno del terzo Premio Wine Sicily, assegnato da una giuria composta da 10 wineblogger, coordinati da Ugo Cosentino e da Ilaria Cappuccini, ormai ambassador di Ws, in arte "Just.SayWine". Oltre 40 le cantine presenti con le ultime novità. Spazio anche per i distillati siciliani. Previste tre masterclass il sabato e domenica, in collaborazione con Le Vie dei Tesori, in partnership con Cantine Pellegrino, Principi di Spadafora e Costantino Wines. Nelle attività saranno coinvolti anche gli studenti dell'Alberghiero "Cascino" di Palermo.

"E' una manifestazione di prestigio nel panorama vitivinicolo siciliano, ricchezza inestimabile della nostra terra - dice l'assessore al Turismo Elvira Amata -. La presenza di influencer da ogni parte di Italia, contribuisce a promuovere il patrimonio turistico dell'Isola".

"Siamo all'edizione del consolidamento - affermano gli organizzatori - di uno degli appuntamenti più importanti in Sicilia per il settore, atteso da tanti amanti del buon bere, dai produttori e dagli operatori. Fiore all'occhiello di questa edizione la collaborazione con l'Università di Palermo, a partire dalla scelta dell'Orto Botanico come location".



