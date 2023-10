Musica: stagione Foss strizza l'occhio al cinema e al teatro

La musica e le sue fughe verso il cinema o il teatro, "Orlando Furioso" nell'interpretazione di Stefano Accorsi, e poi Nino Rota con le sue celebri creazioni per Visconti e per Fellini, un viaggio nelle colonne sonore che a buon diritto occupano un posto nella storia della musica novecentesca. La Stagione della Fondazione orchestra sinfonica siciliana è stata presentata stamane al Politeama dal soprintendente Andrea Peria Giaconia, dall'assessore Elvira Amata e Gaetano Cuccio. L'inaugurazione va in scena il 10 novembre con brani amatissimi di Beethoven: la Quinta Sinfonia e il concerto "Imperatore" diretti da Barry Douglas. Poi Musorgskij con "Quadri di un'esposizione" e Ravel, fino al ritorno di uno dei direttori che l'Orchestra Sinfonica ha amato di più: Donato Renzetti, che torna il primo dicembre per eseguire Franck e Ravel, e poi tornare a metà maggio per Liszt e le più belle ouverture di Wagner, dal Parsifal ai Maestri Cantori e al Tannhauser.

"Sono convinto- ha spiegato Andrea Peria - che la varietà dell'offerta possa piacere al pubblico. Un esempio per tutti: Nicola Piovani dirigerà Nicola Piovani e sarà una festa per il pubblico come del resto i concerti di Natale e Capodanno che saranno particolarmente festosi. Abbiamo voluto anche Rachmaninoff con il suo concerto n. 2, e non abbiamo escluso la musica contemporanea con brani scritti da Incardona, Paolo Fresu o Stockhausen. Più l'offerta è variegata e più andrà incontro a un maggio numero di pubblico".

Elvira Amata si è detta "molto felice del coinvolgimento delle scuole, degli incontri previsti con gli artisti e delle prove aperte agli studenti. E' certamente un passo importante per una doverosa educazione musicale di cui l'Italia un tempo andava fiera".

Tredici opere in prima esecuzione sono anche la riprova di una Stagione interessante e con più punti di forza.



