Mostra dell'Aeronautica militare a Marsala

Una mostra su "L'Aeronautica a Marsala", organizzata dal 37° Stormo dell'Aeronautica militare di Birgi, si terrà nell'ex chiesa di Sant'Antonio, a Marsala, dal 20 al 22 ottobre.

"Si tratta - spiega una nota degli organizzatori - di un percorso di immagini e testimonianze di alto interesse aeronautico che ripercorrono la storia dell'Aeronautica Militare nella Sicilia occidentale e nel territorio marsalese nello specifico, nonché l'evoluzione dell'architettura e della tecnica ingegneristica alla base dei progressi nel campo delle infrastrutture e dei materiali. Saranno allestiti nella Piazza della Repubblica anche stand divulgativi dell'AM: 37° Stormo, 135° Squadriglia Radar Remota di Marsala, Centro Sar e altri Enti aeronautici, per mostrare le capacità e i compiti della Forza Armata".

La mostra, che sarà inaugurata la mattina del 22 ottobre e che rimarrà aperta al pubblico per tre giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21, rientra tra gli eventi organizzati dal 37° Stormo di Birgi per celebrare il centenario dell'Aeronautica Militare.

Due delle tre principali strutture dell'Aeronautica militare di Marsala (l'ex idroscalo e la caserma di via Dante Alighieri) sono dismesse da parecchi anni e in stato di abbandono. L'unica attiva è il Centro Radar di contrada Perino, noto per il "caso Ustica".



