Festival Prima Onda tra danza, musica e teatro a Palermo

Ritorna dal 25 ottobre al 6 novembre a Palermo, tra l'Ecomuseo Mare Memoria Viva, la Casa della Cooperazione, l'ex Lavatoio comunale, la Casa Lavoro e Preghiera "Padre Messina", il Piccolo Teatro Patafisico, Noz, i Cantieri Culturali della Zisa, Prima Onda, il festival che anima la periferia sud di Palermo con il teatro, la musica e la danza.

Anticipato da un'anteprima con Ugo Giacomazzi e Serena Ganci il 20 ottobre a I Candelai, il festival ideato dal collettivo artistico Genìa, firma quest'anno la sua quarta edizione. La sezione danza è affidata a Giovanna Velardi, coreografa siciliana tra le più note anche a livello internazionale; quella del teatro è curata da Manuela Lo Sicco, regista, coreografa e attrice; mentre Valeria Cuffaro guida la sezione musica. Alla direzione artistica del festival si affianca da quest'edizione Cristina Alga, dell'Ecomuseo Mare Memoria Viva. Il tema scelto per Prima Onda 2023 è la diversità: artistica, umana, culturale, territoriale e linguistica. Con un focus sul concetto di prossimità artistica e territoriale. In cartellone compagnie e autori come la Compagnia della Fortezza, fondata con i detenuti del carcere di Volterra da Armando Punzo; Emma Dante, pluripremiata regista, attrice teatrale e drammaturga; Antonio Viganò, tra i padri del teatro della diversità; il coreografo francese Olivier Dubois; Paola Bianchi, tra le stelle più luminose della danza contemporanea insieme alla danzatrice e attrice Valentina Bravetti; la performer e coreografa Ambra Senatore. E ancora la compagnia premio Ubu Teatro Akropolis, diretta da Clemente Tafuri e David Beronio; il duo Panzetti e Ticconi, in collaborazione con il festival Teatro Bastardo, che si muove tra danza, performance e arti visive. Sono solo alcuni dei nomi che compongono il variegato programma di teatro e danza che si completa con cinque concerti: dal chitarrista, compositore e produttore musicale inglese Michael "Mike" Cooper, alla violinista e compositrice tedesca Gunda Gottschalk; da Yousif Latif Jaralla, cantastorie e narratore iracheno, al Naäm Quintet, formazione artistica che unisce musica prettamente etnica e i ritmi tipici della funky music anni '70, fino alla bossa nova di Alessandro Panicola.



