Erg perfeziona closing per la cessione impianto Priolo Gargallo

Erg ha perfezionato, attraverso la propria controllata Erg Power Generation, il closing con Achernar Energy, società controllata da Achernar Assets, per la cessione dell'intero capitale di Erg Power, società che è proprietaria e gestisce la centrale cogenerativa combined cycle gas turbine a basso impatto ambientale e alta efficienza, alimentata a gas naturale, di Priolo Gargallo (Siracusa).

L'operazione si è conclusa in linea con quanto comunicato lo scorso 29 giugno 2023 a seguito del verificarsi delle condizioni sospensive previste nell'accordo di vendita, incluso il completamento della procedura golden power presso la presidenza del consiglio dei ministri.

"Con questa operazione completiamo il percorso di trasformazione verso un modello di business puro Wind & Solar, obiettivo primario del nostro piano industriale e passo fondamentale verso il raggiungimento dell'obiettivo Net Zero", afferma Paolo Merli, amministratore delegato di Erg. "Ci tengo - aggiunge - ad esprimere a nome di tutta Erg un sentito ringraziamento e i migliori auguri a tutte le persone di Erg Power, che sapranno, assieme alla nuova proprietà, portare avanti con successo le attività correnti e ulteriormente svilupparle".



