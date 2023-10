Al via a Mazara del Vallo Blue Sea Land 2023

Al via la manifestazione internazionale Blue Sea Land - International Blue Economy Expo 2023 che quest'anno è giunta alla dodicesima edizione e che avrà come focus la tematica "Transizioni - un ponte verso un mare che cambia". Blue Sea Land, con un programma ricco di eventi scientifici, culturali, musicali, cooking show ed incontri dedicati ai bambini dal 18 al 22 ottobre 2023 a Mazara del Vallo. Blue Sea Land è organizzata dal Distretto della Pesca in sinergia con le istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali, la Regione Siciliana, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e l'Unione Europea.

Il via alla manifestazione sarà il 18 ottobre alle ore 10.30 a Piazza della Repubblica con il convegno dedicato al Granchio Blu, la "macchina da guerra dei mari", come viene definita dagli esperti, che è ormai presente in abbondanza sulle coste della Sicilia. Le conclusioni del convegno saranno a cura di Luca Sammartino, Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. Alle 12.30 è invece prevista la Consegna delle Nasse progetto Blue Adapt e alle 13.30 la degustazione del Granchio Blu. Blue Sea Land si basa all'insegna di partenariati internazionali con importanti nomi del mondo scientifico e culturale. La manifestazione guarda alle attività connesse all'economia blu in un'ottica di sostenibilità e di sistema. Attraverso conferenze di alto livello e una fiera multietnica, la manifestazione avrà come filo conduttore una piattaforma per rinnovare il dialogo tra i Paesi europei, africani e mediorientali.

Saranno presenti autorità governative, rappresentanti diplomatici, funzionari di Organizzazioni Internazionali, distretti marittimi e agroalimentari nazionali, ricercatori e operatori economici. Altro appuntamento della prima giornata è quello delle 15.30 al Teatro Garibaldi con il convegno "Le Politiche di Pesca nei Paesi del Mediterraneo e dell'Africa" con i saluti dell'assessore Luca Sammartino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA