Salvini, Apostolico? Problema è cosa c'è nel video non la fonte

"Ho cose più importanti di cui occuparmi, e il problema del video è quello che c'è nel video, e non da dove arriva". Così il vicepremier Matteo Salvini, nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, ha risposto a chi gli domandava della fonte del video pubblicato sui social dallo stesso leader leghista sulla giudice Iolanda Apostolico in una manifestazione del 2018.

"Sul giudice Apostolico non ho altro da aggiungere a parte quello che emerge, ahimè, giorno dopo giorno - ha aggiunto -.

Spero arrivi prima possibile la riforma della giustizia, a prescindere dalla vicenda del figlio del giudice".



