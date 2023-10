Un bimbo di quattro anni è morto a Petralia Soprana, nel Palermitano, in una masseria di contrada San Giovanni Sgadari. I genitori del piccolo hanno riferito che stamani hanno avertito un forte odore di gas nell'abitazione, prima di accorgersi che il bimbo non respirava ed era in arresto cardiaco. I sanitati del 118 son intervenuti con l'elisoccorso e Inizialmente il bambino sembrava riprendersi. Poi, nonostante le manovre di rianimazione, è morto.



