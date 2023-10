Al via "Autunno nei Sicani", alla scoperta del territorio

E' iniziato ieri "Autunno nei Sicani" ricco programma di eventi naturalistici, organizzato dall'amministrazione comunale di Sant'Angelo Muxaro, guidata dal sindaco Angelo Tirrito, in collaborazione con associazioni locali.

Il calendario, che va dal 15 ottobre al 2 di dicembre, prevede escursioni che vanno dalla speleologia, al hiking, all'escursione in canoa sul fiume Platani, all'escursione in mountainbike e in e-Bike. In programma anche un week end dedicato al riconoscimento delle piante spontanee ed alle pietanze che si possono preparare con esse.

"Abbiamo voluto fare un focus su quelle che sono sempre state le peculiarità del nostro territorio - dichiara il Sindaco Tirrito -, basti pensare che nel solo territorio comunale esistono più di 450 cavità carsiche, alcune di facile fruizione turistica, altre destinate ad un pubblico più esperto nelle tecniche e nell'utilizzo di attrezzatura apposita. Ed ancora più di 100 km di sentieri, che nei prossimi mesi saranno segnati, grazie a progetti già finanziati dal Gal Sicani e dal Pnrr".

Ieri il primo evento, che era andato in sold out già dalle prime ore della pubblicazione, che ha visto la partecipazione di escursionisti provenienti dalle provincie di Agrigento, Trapani e Palermo. La divulgazione degli eventi avverrà tramite i canali social del comune e delle associazioni partner del programma.





