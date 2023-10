Tennis: Serie A1; Ct Palermo-Bisenzio 5-1

Una vittoria e un pareggio rispettivamente per la formazione maschile e femminile del Circolo del tennis di Palermo nella seconda giornata di serie A1. I ragazzi hanno vinto sui campi in terra rossa del circolo di viale del Fante 5-1 contro i toscani del Tennis club Bisenzio. Pari esterno, 2-2, per la squadra femminile impegnata sulla terra rossa indoor di Verona. Domenica prossima ultima partita del girone d'andata per la squadra maschile che ospiterà gli umbri dello Junior Tennis Perugia di Francesco Passaro e Gianmarco Moroni. Le ragazze invece saranno chiamate alla seconda trasferta di fila questa volta in Piemonte per affrontare il Tennis Beinasco.

I risultati: Ct Palermo - Tc Bisenzio 5-1 Salvatore Caruso b. Francesco Canò 6-4 6-2 Gabriele Piraino b. Cosimo Banti 6-1 2-6 6-3 Alessandro Giannessi b. Samuele Pieri 4-6 6-2 61 Jacopo Stefanini b. Francesco Mineo 6-3 6-2 Gabriele Piraino - Francesco Mineo b. Cosimo Banti - Francesco Canò 6-1 6-3 Alessandro Giannessi - Salvatore Caruso b. Jacopo Stefanini - Samuele Pieri 7-6 6-2 At Verona - Ct Palermo 2-2 Giorgia Pedone b. Eva Guerrero 2-1 rit Angelica Moratelli b. Federica Bilardo 6-4 6-2 Virginia Ferrara b. Angelica Raggi 1-6 6-3 6-3 Angelica Moratelli - Angelica Raggi b. Federica Bilardo - Giorgia Pedone 6-3 0-6 10-8.



