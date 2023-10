Sport: Premio Consulbrokers nel segno della Targa Florio

Pucci Scafidi, figlio di Nicola, storico fotografo della Targa Florio; Roberto Barbato, storico fotografo della Targa Florio; e Chicco Merendino, figlio di Alfonso Merendino, ultimo vincitore della Targa Florio, hanno ricevuto il primo "Premio Consulbrokers per lo Sport" dall' Amministratore Delegato Alfredo Amato e dal Business Manager di Consulbrokers Emanuele Corsico Piccolini. La cerimonia di consegna dei risconoscimenti si è svolta allo stand Florio di Palermo, location legata alla Targa Florio, la più antica corsa automobilistica di durata al mondo. Presente all'evento l'Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità in Sicilia Alessandro Aricò, mentre il sindaco di Palermo Roberto Lagalla in un messaggio ha espresso "apprezzamento per l'iniziativa che ha voluto premiare diverse figure che nei loro specifici settori hanno dato lustro allo sport siciliano".

Roberto Barbato che è nato a Bagheria (Pa), e ha iniziato sin da giovanissimo l'attività di fotografo professionista è stato premiato per aver dimostrato nel corso della sua carriera un impegno costante e una straordinaria passione nel documentare e immortalare gli eventi legati alla Targa Florio. Il Premio alla memoria di Nicola Scafidi è stato ritirato dal figlio perché lo storico fotografo palermitano ha rappresentato un'icona nell'ambito della documentazione storica delle gare automobilistiche, in particolare della Targa Florio. Anche il Premio alla memoria di Alfonso Merendino, noto con lo pseudonimo Apache, ultimo vincitore della Targa Florio, è stato ritirato dal figlio per essere stato un'icona dell'automobilismo sportivo, un pilota straordinario che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della Targa Florio.

"Abbiamo voluto promuovere la prima edizione di un riconoscimento che premia lo sport- ha detto l'Amministratore Delegato di Consulbrokers Alfredo Amato-. Tre personalità che hanno portato alti i valori dello sport in ogni sfaccettatura, non potevamo che assegnare a loro questo prestigioso riconoscimento".



