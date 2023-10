Nuoto: a Mondello tappa conclusiva tour Dominate The Water

Si è conclusa a Mondello la prima giornata di Dominate The Water, il circuito di gare di nuoto in acque libere ideato da Gregorio Paltrinieri, campione del mondo e olimpico, tra gli atleti più rappresentativi dello sport italiano.

Grandissima partecipazione di pubblico e all'incirca duecento sportivi, da agonisti ad amatori, hanno partecipato alla "3 kilometri", nuotando in mare aperto a fianco dell'antico stabilimento balneare ex Charleston.

Gregorio Paltrinieri, sul gradino più alto del podio, uscito dall'acqua ha dichiarato: "Mondello è la spiaggia più bella del mondo. Invidio davvero chi è nato e cresciuto qui. Sono molto legato alla Sicilia e contentissimo di avere scelto Palermo come tappa finale del tour".

Al termine della gara, Paltrinieri ha annunciato che parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto al Centro di accoglienza Padre Nostro di Brancaccio. Al suo fianco Maurizio Artale, presidente del Centro, che ha spiegato che la donazione sarà destinata al completamento di "Young Lab", un centro ricreativo per i giovani del quartiere.

Al secondo posto si è classificato Tiziano Tripodi, diciassette anni, mentre al terzo posto Giovanni Lauricella, sedici anni, entrambi agonisti categoria juniores.

L'evento, dedicato alla sostenibilità ambientale e alla tutela di mare e spiaggie, è patrocinato dalla Regione Siciliana e dal Comune di Palermo e si concluderà domani mattina con la gara "miglio marino".



