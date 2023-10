Mattarella a Palermo per convegno Corte conti e cerimonia porto

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto a Palermo per partecipare alla seconda giornata del convegno organizzato dalla Corte dei conti a Palazzo Sclafani, dal titolo "Giustizia al Servizio del Paese". Nel pomeriggio il capo dello Stato sarà al porto per l'inaugurazione del nuovo Marina Yachting.

Lo staff del Quirinale ha invece smentito l'indiscrezione, circolata in mattinata, circa un'eventuale visita privata nel rione Ballarò. L'invito era stato rivolto a Mattarella da associazioni e residenti, riuniti nel comitato "Sos Ballarò", che da otto anni lavora nel quartiere, sulla lotta alle povertà, all'esclusione sociale e il contrasto alle mafie.



