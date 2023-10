Il porto di Palermo diventa un parco verde aperto alla città

Il porto di Palermo cambia volto e si trasforma in un grande parco verde aperto alla città. La costruzione dell'opera del molo trapezoidale al porto di Palermo è costata 30 milioni dei 600 che saranno utilizzati per completare tutte le infrastrutture dello scalo palermitano. I lavori sono durati due anni. Per far nascere la nuova area, sono stati demoliti 30 mila metri cubi di strutture fatiscenti e abusive, due gru alte 54 metri, 29 silos ormai fuori uso. L'ampia area verde e il laghetto artificiale sono un colpo d'occhio per chi arriva, una passeggiata di 26mila metri quadrati da percorrere a piedi o in bicicletta e nove moderni edifici. Realizzati inoltre un terminal aliscafi con annessi bar e biglietteria, tre ristoranti a bordo d'acqua nella nuova banchina che ospita 14 mega yacht da oltre 80 metri. Un convention center con 300 posti a sedere, un piccolo teatro che degrada verso il mare e il nuovo ristorante panoramico dello chef Natale Giunta. Tra le strutture commerciali nelle 'stecche commerciali' ci sono Villa Costanza Ciurma e la pizzeria Adorno, Giglio.com, Morettino, e l'accademia del Gambero Rosso che formerà, tra le altre cose, anche chef per le navi.

Il Castello a Mare diventa invece un moderno museo multimediale e sarà affidato per i prossimi 30 anni alla società de 'Le vie dei tesori'. Nel laghetto urbano da 8.500 mila metri quadrati sorge una fontana con giochi d'acqua che si illuminerà ogni sera alle 20. La giornata dedicata alla cerimonia inaugurale inaugurazione comincerà alle 17, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo il taglio del nastro con il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, il presidente della Regione, Renato Schifani, il sindaco e le altre autorità inizierà la visita del Capo dello Stato all'infrastruttura.





