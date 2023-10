EuRegionsWeek di Bruxelles, stand della Regione Siciliana

Grande partecipazione allo stand della Regione all'EuRegionsWeek, il maggiore evento sulla politica di coesione in Europa che si è chiuso ieri, a Bruxelles. Lo spazio espositivo all'interno dello Square Brussels Meeting Centre del capoluogo belga è stato visitato, nei tre giorni della manifestazione, da un pubblico molto numeroso di visitatori e addetti ai lavori, intervenuti alla presentazione di due progetti innovativi finanziati con le risorse del Po Fesr 2014-2020.

Il primo progetto Idmar, è il più grande telescopio subacqueo mai realizzato in Europa, installato a 3500 metri di profondità per monitorare costantemente l'ambiente marino e studiare i neutrini, microparticelle di origine cosmica e terrestre.

L'imponente laboratorio di ricerca, collocato sui fondali del Mediterraneo (ma che ha anche poli terrestri in cinque diverse località dell'Isola), è stato presentato martedì scorso all'Agorà 2 dello Square Centre da Giacomo Cuttone, referente scientifico per l'Infn dell'intervento da 40 milioni di euro, realizzato assieme a Cnr e Ingv.

La European Week of Regions and Cities è stata anche il palcoscenico di Blorin, altro progetto di ricerca e innovazione portato avanti nelle isole di Lampedusa e Favignana. La piattaforma blockchain per la gestione decentrata delle energie rinnovabili e la creazione di smart communities, sviluppata dal Dipartimento ingegneria dell'Università di Palermo con le società Exalto Energy & Innovation e Regalgrid Europe, per un importo complessivo di due milioni di euro, è stata illustrata mercoledì 11 all'Agorà 1 dello Square Centre, dalla responsabile scientifica dell'intervento, Eleonora Riva Sanseverino.

Una targa del progetto Idmar, con le bandiere dell'Ue e della Regione Siciliana, è stata posizionata a 3.459 metri sotto il mare, a 96 chilometri a sud di Portopalo di Capo Passero (Siracusa), tra Malta e la Sicilia.



