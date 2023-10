Torna "Amici del libro" al Salinas di Palermo

Non solo anteprime letterarie ma anche eventi speciali dedicati ad alcuni degli scrittori che hanno caratterizzato il Novecento e non solo. Oltre un mese di eventi che, dislocati, come di consueto, all'interno degli spazi del Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas di Palermo, saranno i protagonisti della terza edizione di "Amici del libro al Salinas", la rassegna letteraria ideata da Lia Vicari, già direttrice della libreria Feltrinelli di Palermo e da Caterina Greco, direttrice del Museo Regionale Antonino Salinas in collaborazione con CoopCulture e con l'associazione culturale Retablo. Sette gli appuntamenti, dal 20 ottobre al 3 gennaio, con protagonisti, scrittori di fama internazionale, case editrici che hanno fatto la storia del nostro paese e ultime uscite letterarie.

Si inizia Il 20 ottobre, alle 17.30, nell'Agorà del Salinas con la scrittrice Silvana La Spina che presenterà il suo nuovo libro dal titolo "L'uomo di zolfo" (Bompiani editore), un romanzo dedicato alla figura di Luigi Pirandello. Poi, il 27 ottobre, si terrà un evento speciale dedicato alla figura di Andrea Camilleri con la presentazione del libro postumo di Andrea Camilleri "Il Teatro certamente", che è un dialogo sul mondo del teatro con il regista Giuseppe Di Pasquale (Sellerio editore). Il 4 novembre, Lisa Ginzburg, figlia di Carlo Ginzburg, presenta a Palermo la sua ultima fatica letteraria dal titolo "Una piuma nascosta" (Rizzoli). Il 17 novembre, il filosofo Luciano Canfora parlerà del suo "Guerra e schiavi in Grecia e Roma" (Sellerio), una lezione sulla società degli schiavi e sul nesso tra guerra ed economia. Il 23 novembre sarà la volta dello scrittore e giornalista palermitano Roberto Alajmo che presenterà il suo "Abbecedario siciliano" (Sellerio editore). Il 28 novembre, in occasione del centenario dalla nascita di Italo Calvino una giornata per ricordarlo con l'ultima uscita di Silvio Perrella "Calvino" (Edizioni Laterza).

La rassegna si concluderà il 3 dicembre, con Luca Sommi, giornalista e critico, che presenterà il suo ultimo libro dal titolo "La bellezza. Istruzioni per l'uso" (Baldini+Castoldi).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA