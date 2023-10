Rassegna "Inside/Outside Design" a Palermo

I confini "muoiono e risorgono, si spostano, si cancellano e riappaiono inaspettati. Segnano l'esperienza, il linguaggio, lo spazio dell'abitare, il corpo con la sua salute e le sue malattie, la psiche con la sua spesso assurda cartografia, l'io con la pluralità dei suoi frammenti e le loro faticose ricomposizioni, la società con le sue divisioni, l'economia con le sue invasioni e le sue ritirate, il pensiero con le sue mappe dell'ordine". Dal pensiero dello scrittore e critico letterario Claudio Magris trae spunto iDesign, la design week più longeva del sud Italia giunta alla sua XI edizione, che affronta il binomio Inside/outside con i suoi confini, i labili margini del "dentro" e del "fuori" che diventano il tema della rassegna, fondata e diretta da Daniela Brignone, in programma dal 20 al 29 ottobre in diversi luoghi di Palermo, con alcune anticipazioni già dal 19 ottobre. Ingresso gratuito a tutte le iniziative.

I molteplici significati ai quali si ricollega il concetto di "confine" investono il settore del design dal punto di vista tecnico ed emotivo, divenendo un racconto delle fasi di un progetto, il "dentro" di una visione creativa e il "fuori" di una realizzazione, l'estetica e l'utilità, oltre a caratterizzare la produzione indoor e outdoor. Una produzione che racchiude la storia dell'oggetto e l'esperienza di chi l'ha ideato, il riconoscimento della sua qualità, la relazione con il territorio in cui nasce e diviene parte. Un prodotto che diventa il risultato di saperi e pratiche connettive e dal quale prendono forma la costruzione e la ricostruzione di immaginari.

Il pensiero espresso da Claudio Magris riecheggia nel mondo contemporaneo determinato da incertezze e assenza di equilibrio, diventando anelito verso la riappropriazione di spazi e di tempi, in cui l'essere e andare senza meta e senza confini, fisici e mentali, diventa una metafora della vita.



