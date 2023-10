Le Vie dei Tesori,"Walking tour" tra i murales dello Sperone

Il quartiere Sperone di Palermo, alla periferia sud-est della città, sarà protagonista di un nuovo "Walking tour", all'interno dell'edizione palermitana del festival "Le Vie dei Tesori", i prossimi sabato 14 e 28 ottobre alle ore 15.30. Un tour tra i murales del quartiere per conoscere il percorso creativo intrapreso da Sperone167, un'Alleanza Creativa che si prende cura di una comunità attraverso la forza rigenerativa delle arti visive nella convinzione che le buone pratiche di partecipazione possono riportare al centro quei luoghi spesso considerati al margine.

Nel quartiere hanno lasciato i loro interventi gli artisti: Chekos, Demetrio Di Grado, Exit Enter, Giulio Rosk, Igor Scalisi Palminteri, Massimo Sirelli, Medianeras, Millo, Nino Carlotta, Shot. Ad accompagnare i partecipanti ci saranno la guida autorizzata Simona Sciortino di Palermo Guide Tour insieme a dei membri di Sperone167. Il filo rosso che lega i membri di Sperone167 è quello di accendere dei riflettori su tutto ciò che al quartiere ancora oggi viene negato: l'infanzia e i diritti, il mare, gli asili nido, i presidi sanitari e gli spazi aggregativi e sociali. Passando da una presa di coscienza seria all'impegno concreto per il cambiamento.

Il nuovo parco d'arte urbana dello Sperone dove sono presenti ben otto murales dà forza così ad una comunità e vita ad una nuova narrazione del quartiere spesso raccontato dalla stampa unicamente per vicende di cronaca.

Il quartiere Sperone partecipa quest'anno con successo dalle edizioni precedenti, alla nuova edizione delle Vie dei Tesori, dopo il successo raccolto anche dall'iniziativa "Muri di storie", del 24 settembre, con il Festival Nazionale sul Turismo Responsabile, che si è svolto a Palermo per il quarto anno e ha visto grande partecipazione ed interesse durante il tour IT.A.CÀ tra i murales.



