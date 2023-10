Università: Comunicare l'enogastronomia, convegno a Palermo

'Comunicare l'enogastronomia' è il titolo del convegno inaugurale del corso di laurea magistrale in 'Comunicazione per l'enogastronomia' dell'università di Palermo.

L'evento si svolgerà il 18, 19 e 30 ottobre a Palermo.

Al via il 18 ottobre ottobre, presso la Fondazione Sicilia, villa Zito, alle 17 in via della Libertà 52, con la lectio magistrali 'La comunicazione nel food near to luxury' a cura di Riccardo Illy, presidente del Polo del gusto - Gruppo Illy.

Coordina Gianfranco Marrone.

Alle 10 del 19 ottobre, sempre a villa Zito, si svolgerà la lectio magistralis di Luca Cesari, storico della cucina, 'Il racconto della pasta tra mito e leggenda', coordina Gianfranco Marrone; seguirà la tavola rotonda 'L'importanza della comunicazione nel comparto food & wine', con Claudio Conterno (azienda agricola Conterno Fantino di Monforte D'Alba, Nicolò Giordana (comitato scientifico Cedisa), Andrea Marino (direttore generale di Federolio e Ivan Libero Nocera (docente di diritto dell'agroalimentare).

Il 30 ottobre alle 16, al museo internazionale delle Marionette A. Pasqualino, in piazza A. Pasqualino 5, è la volta di Massimo Montanari, con la lectio magistralis 'Cibo è cultura'. Coordina Dario Mangano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA