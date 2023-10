Si smonta solarium Levanzo, plauso Legambiente

"Prendiamo atto con soddisfazione dello smontaggio, in vista anche della chiusura della stagione balneare, delle strutture del solarium iniziato a costruire a Levanzo e oggi bloccato dalla Regione dopo le mobilitazioni della comunità locale e dell'opinione pubblica, smontaggio stagionale che chiediamo per tutte le strutture balneari che a centinaia si trovano sulle spiagge siciliane impedendone una libera fruizione". Lo afferma in una nota Legambiente Sicilia.

"Ora il prossimo obiettivo - continuano gli ambientalisti - è la redazione di un Piano di utilizzo del demanio marittimo per le Egadi che preveda l'integrale conservazione del tratto di costa di Levanzo interessato e scongiuri per il futuro la riproposizione di simili opere in netto contrasto con un turismo sostenibile e rispetto della bellezza dei luoghi".



