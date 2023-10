Rifiuti: Palermo; 21 milioni per la Rap

Il Consiglio comunale di Palermo ha approvato la delibera che riconosce 21 milioni alla Rap.

"Abbiamo completato un altro tassello per il consolidamento della società che smaltisce i rifiuti" dice Andrea Mineo, assessore al Patrimonio con delega alla Rap. "La variazione di bilancio - spiega Mineo - si è resa necessaria per compensare la Rap per via di interventi effettuati sulle vasche di Bellolampo e che in realtà sarebbero stati di competenza della curatela dell'ex Amia".

"Una boccata di ossigeno alle nostre casse che garantirà una migliore operatività - dice Giuseppe Todaro presidente della Rap - in un momento di grande sofferenza per i conti dell'azienda e per il servizio di igiene in generale". "Questa liquidità - continua Todaro - ci permetterà di saldare le posizioni debitorie verso i fornitori, gli enti previdenziali e l'erario e, quindi, migliorare il servizio di igiene cittadino potendo contare su una maggiore regolarità gestionale. Ringrazio il sindaco Roberto Lagalla, il vicesindaco Carolina Varchi e l'assessore Andrea Mineo. Ringrazio anche le organizzazioni sindacali per la sensibilità e il senso di responsabilità mostrato oggi nella seduta appositamente convocata, durante la quale hanno condiviso la necessità di un'ulteriore proroga dei progetti di doppio turno e domenicale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA