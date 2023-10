"Invisibili" di Bory al teatro Biondo a Palermo

Il 20 ottobre, alle ore 21, debutterà al Teatro Biondo di Palermo lo spettacolo "invisibil" di Aurélien Bory. Repliche fino al 29 ottobre.

Bory, coreografo e regista francese di fama internazionale, da sempre affascinato dalle contaminazioni linguistiche e culturali, ha realizzato uno spettacolo che nasce dalla sua "infatuazione" per la città di Palermo.

Invisibili è il risultato di diversi sopralluoghi del regista in città, di incontri con cittadini e artisti, di riflessioni sull'arte, la storia, le bellezze e le contraddizioni di Palermo. Si tratta di uno spettacolo multidisciplinare di teatro, musica e danza, che a partire dal Trionfo della Morte di Palazzo Abatellis e da altre suggestioni legate alla città di Palermo, sviluppa un percorso poetico sulla funzione dell'arte, ma anche uno scavo sull'attualità, sulle relazioni, l'identità e la complessità del contemporaneo.

«A Palermo - spiega Bory - l'invisibile risiede nelle tracce sui muri, nelle strade, ma anche nei canti e nei gesti tradizionali degli artisti che incontro. La storia di Palermo è attraversata da importanti sconvolgimenti, cambiamenti di paradigma provocati a più riprese da molteplici capovolgimenti, le cui tracce hanno finito per confondersi. Ho immaginato un fondale che riproduce il Trionfo della morte nelle sue dimensioni reali, sei metri per sei. L'affresco rappresenta la peste bubbonica, flagello della storia che ha duramente colpito la città di Palermo. Ma l'opera non tratta solo della morte, raffigurata al centro come un impressionante scheletro dalla risata sardonica, in groppa al suo cavallo emaciato, mentre è intenta a scoccare le sue frecce a piacimento e quasi per caso.

Si tratta piuttosto della sua rappresentazione. Il pittore ci ricorda che l'arte non esisterebbe senza la consapevolezza della morte e che ricorriamo alle rappresentazioni per parlare di ciò che rimarrà per sempre a noi sconosciuto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA