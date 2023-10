Incendio pullman, riaperto il transito su A19 Palermo-Catania

L'Anas ha riaperto il transito sulla A19 Palermo Catania, in direzione del capoluogo siciliano, dopo l'incendio che ha distrutto un pullman della Siciliana Trasporti, in servizio da Modica a Palermo.

A bordo c'erano 17 persone. L'autista non appena ha visto del fumo uscire dal motore ha accostato e fatto scendere tutti i passeggeri. Nessuno è rimasto ferito.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Caltanissetta e gli agenti della polizia stradale di Buonfornello.

Il mezzo è andato completamente distrutto dalle fiamme.



