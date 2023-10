Incendio nelle campagne agrigentine, distrutti uliveti

È divampato ieri pomeriggio nelle campagne di località Arancio, in territorio di Sambuca di Sicilia (Agrigento), un vasto incendio che, col passare dei minuti, si è poi esteso anche in contrada Bertolino, al confine tra i territori comunali di Sciacca e Menfi.

Il fuoco ha già distrutto almeno una cinquantina di piante d'ulivo di proprietà di un agricoltore saccense, ma si temono danni ingenti. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare di spegnere le fiamme, che comunque si sono propagate a macchia di leopardo, quasi a rivelare la loro natura dolosa. Gli stessi contadini fanno la guardia ai loro poderi per provare evitare che vengano sorpresi dal fuoco.



