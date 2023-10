Al Biondo di Palermo va in scena il Trionfo della morte

Il Teatro Biondo di Palermo inaugura la sua Stagione con "Invisibili", commissionato al regista e coreografo francese Aurelian Bory. Venerdì 20 ottobre va in scena lo spettacolo ispirato a Palermo e al suo "Trionfo della Morte", l'affresco esposto a Palazzo Abatellis. "La nostra stagione - spiega Pamela Villoresi, direttore artistico - ha per titolo Radici e non abbiamo dimenticato il racconto che della città fece Pina Bausch. Bory è venuto più volte in città e ha trovato la sua ispirazione nel percorso che all'Abatellis va dall'Annunziata al Trionfo della Morte".

L'affresco era nell'Ospedale di palazzo Sclafani, poi restaurato a Roma, dopo il bombardamento del 1944 e oggi visibile all'Abatellis. "È un affresco misterioso - dice Bory - come il suo autore, sappiamo che rappresentò se stesso nel dipinto. Allora era il modo di firmare, conosciamo il suo volto ma non il suo nome. È un mistero il suo autore come è un mistero la morte. Ma, commissionato per stare in un ospedale dei poveri, ha un forte senso di consolazione. Lo avremo in scena nelle sue dimensioni naturali e ogni figura prenderà vita, uscendo dal dipinto e danzando. Il dipinto che ha una struttura a spirale, è una vera partitura di forme e colori".

Le musiche originali sono di Gianni Gebbia e Jean Cambon.

Gebbia le eseguirà dal vivo, al sassofono. "La morte non si può evitare - osserva Bory - , ma la si può rappresentare attraverso l'arte che è la grande consolazione degli uomini. Se non avessimo coscienza del limite umano, non esisterebbe l'arte".

Lo spettacolo, produzione del Biondo e della Compagnia 111 di Aurelian Bory, resta in scena a Palermo fino al 29 ottobre, poi affronta una lunga tournée in Francia per approdare infine a Torino. Le danzatrici sono Bianca Lo Verde, Maria Stella Pitarresi, Arabella Scalisi e Valeria Zampardi. I musicisti Gianni Gebbia e Chris Obehi, cantante nigeriano che in Italia ha trovato un nuovo destino.



