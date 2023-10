Settimana dantesca: i versi riletti da studiosi e scienziati

Un verso di Dante letto e interpretato da letterati, scienziati, divulgatori chiamati a riflettere sulle parole del poeta che muovono idee senza tempo.

Tra gli scienziati che rileggono Dante ci sarà anche il fisico Guido Tonelli, uno dei maggiori studiosi del bosone di Higgs, conosciuto come la "particella di Dio". Sarà lui ad aprire la Settimana di Studi Danteschi (la XXVII) che si terrà dal 16 al 20 ottobre all'auditorium del SS Salvatore a Palermo. Un'altra giornata speciale, il 30 ottobre, si terrà a Castelbuono (Pa).

Saranno gli studenti di sei licei a moderare gli incontri.

Le riflessioni saranno stimolate da un verso del grande poeta.

Quest'anno la "Settimana", nata da un'idea e dalla passione di Giuseppe Lo Manto, parte dal verso con cui Virgilio descrive Beatrice nel secondo canto dell'Inferno: "Lucevan li occhi suoi più che la stella". È un verso che richiama un mondo di suggestioni: la donna, la luce, la stella, la vita.

Guido Tonelli, oltre a insegnare all'Università di Pisa, lavora anche per il Cern di Ginevra, il più grande laboratorio mondiale di fisica nucleare e subnucleare.

"L'obiettivo - dice Marilena La Rosa, presidente della Settimana di Studi Danteschi - è fare in modo che le parole eterne di Dante e le riflessioni di questi giorni possano essere un invito agli studenti a interrogarsi sui grandi temi dell'umanità. Il messaggio di Dante è sempre attuale e capace di suscitare l'entusiasmo, anche dei giovani".



