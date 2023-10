Fiamme in ditta raccolta metalli Catania, pompieri al lavoro

I Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro nella Zona Industriale di Catania per spegnere un incendio divampato nel piazzale all'aperto di una ditta di raccolta metalli di Via Francesco Giovanni Chiavetta e per mettere in sicurezza l'area.

La richiesta di soccorso alla sala operativa è giunta intorno alle 11 di stamane.

Sono intervenuti la squadra del Distaccamento Sud, la squadra del Distaccamento di Palagonia, due autobotti dalla sede Centrale del Comando provinciale, un' autocisterna 'chilolitrica' dalla sede eroportuale, il carro schiuma, il carro aria e la Squadra Nucleare biologico chimico radiologico, oltre all'autoscala e alla vettura del tecnico di guardia.

.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA