Pg Catania, nessuno attacchi magistratura nella sue funzioni

"Che nessuno attacchi la magistratura quando esercita le sue funzioni. Si può anche dissentire, pensarla in maniera diversa, ma un'altra cosa è il sindacato sulla magistratura che non può essere fatto sui giornali, altrimenti perdiamo tutti se dovesse accadere". Lo ha detto Carmelo Zuccaro a margine della cerimonia del suo insediamento a Procuratore generale a Catania.

"Non parlo di altri uffici che non sono il mio, io parlo della Procura e della Procura Generale che non è stata coinvolta assolutamente in queste vicenda. Gli altri uffici hanno magistrati validi e capi molto autorevoli", ha detto Zuccaro nel corso della cerimonia del suo insediamento alla Procura generale ha commentato la vicenda che riguarda Iolanda Apostolico, il giudice del tribunale di Catania che per prima non ha convalidato il trattenimento di alcuni tunisini nel centro di Pozzallo in base al decreto Cutro. Zuccaro ha ribadito di non avere alcuna comunicazione da fare circa l'eventuale apertura di un fascicolo da parte della Procura sul video girato da un carabiniere che riprendeva il giudice Apostolico ad una manifestazione del 2018 al porto di Catania sui migranti.

L'indiscrezione è stata pubblicata oggi dal quotidiano La Repubblica. Se la Procura dovesse aprire un'inchiesta in cui potrebbe essere identificata come potenziale parte lesa la giudice etnea dovrebbe girare per competenza gli atti a Messina.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA