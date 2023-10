Pg Catania, deprecabile il linciaggio di chi fa proprio dovere

"Qualunque linciaggio è sempre da deprecare, quindi immagini se posso approvare il linciaggio nei confronti di un magistrato che fa il proprio dovere. Per quanto riguarda il video sono aspetti sui quali, se dovessi essere investito, non posso anticipare dei giudizi". Così il nuovo procuratore generale di Catania Carmelo Zuccaro, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano un commento sul "linciaggio mediatico" nei confronti della giudice Iolanda Apostolico e sul video girato da un carabiniere e diffuso da Matteo Salvini che ritrae la magistrata mentre partecipa nel 2018 a una manifestazione per chiedere lo sbarco dei migranti bloccati sulla nave Diciotti.

Intanto verrà trasmesso ai pm di Catania - che nei giorni scorsi hanno ricevuto la segnalazione dei superiori del carabiniere autore delle riprese - l'esposto del leader dei Verdi, Angelo Bonelli che in relazione al video ipotizza il reato di rivelazione di segreto d'ufficio. L'atto finirà in un fascicolo aperto a modello 45, ossia senza indagati e ipotesi di reato, dai magistrati capitolini per poi essere trasmesso ai colleghi etnei per competenza. Una decisione legata al fatto che al momento nessun elemento radica la questione a Roma. Solo all'esito degli accertamenti penali, ci sarà una valutazione disciplinare interna dell'Arma sul carabiniere autore del video.





