Museo della Natura a Palermo, nuovi allestimenti

Radici, il piccolo museo della Natura" di Palermo festeggia il suo primo anno di vita, e lo fa rinnovandosi con nuovi allestimenti del percorso museale, per scoprire: la barriera corallina, la Palermo Punica, la metamorfosi delle cicale, le erbe officinali dell'erbario, il ciclo della penna biro, la scrittura e gli inchiostri grotta entella, la mappa tattile del bosco, la stratigrafia del suolo, le alghe, i colori della terra, la fotosintesi e molti altri exhibit. Nuove visite guidate tematiche dedicate alle storie, alle invenzioni, alle scoperte di uomini e donne che hanno aperto la strada del pensiero scientifico applicato al mondo naturale.

Ma soprattutto da venerdì 13 e fino a domenica 15 ottobre ci sarà la prima edizione del Festival "Clorofilla, narrazioni ecologiche", tre giorni di visite guidate, laboratori, letture, teatro, tavole rotonde e concerti. Tutti gli eventi saranno gratuiti grazie al contributo di Unipromos e aperti a tutti e a tutte e si svolgeranno tra Radici in via Antonio Gagini 23 e piazza San Domenico.

Il festival ha un programma dedicato ad adulti e bambini, con proposte di taglio culturale e naturalistico, educazione ecologica e permacultura, illustrazione e narrazione come nel progetto generale del Museo. La visita d'autore del botanico Giuseppe Barbera, un momento dedicato allo scambio semi guidato da Eva Polare, il laboratorio di Marina Girardi sul libro Ortica edito da Topipittori, una performance sperimentale all'interno del percorso del musicista Thollem McDonas che interagirà con i suoni del percorso museale, una narrazione teatrale su Eva Mameli Calvino, una tra le prime botaniche italiane per la regia di Chicca Cosentino.

Questa prima edizione di "Clorofilla, narrazioni ecologiche" sarà dedicata ai semi, il seme come simbolo dell'origine della vita. "Radici è un seme piantato a partire da una visione - dice Raffaella Quattrocchi, un'altra fondatrice - i semi sono trasmissione culturale e scambio intergenerazionale, il mondo è fatto di semi: sono legati ad ogni aspetto della nostra vita, dall'alimentazione all'abbigliamento, si legano alla storia degli esseri umani e alla costruzione del loro immaginario".





