I rapporti tra religione e mafia al Festival Teatro Bastardo

La seconda settimana del festival Teatro Bastardo apre venerdì 13 e sabato 14 ottobre (ore 21 Chiesa dei SS Euno e Giuliano) con un'altra prima nazionale, "Danza di Guerra" di La Santa, progetto performativo del compositore e artista multimediale Carlo Ascrizzi che indaga le immagini, i suoni, i riti e la cultura folk della Calabria.

La Santa porta in scena i legami tra criminalità organizzata e religione nel Sud Italia. Il nome "La Santa" si riferisce sia alla Vergine Maria che al livello più nascosto e segreto della 'Ndrangheta. Danza di Guerra è una performance drammatica e multi-sensoriale raccontata attraverso il simbolismo e l'immaginario evocativo del folklore tradizionale, della religione e delle subculture occulte in Calabria.

Sabato 14 e domenica 15 ottobre (ore 20 Ex Chiesa di San Mattia ai Crociferi), andrà in scena "Casa Nostra" di Hombre Collettivo, giovane compagnia attiva nella ricerca e nella sperimentazione sui linguaggi del teatro di figura, che ripercorrerà gli anni più bui dello stragismo mafioso. Lo spettacolo si rivolge in particolare al pubblico degli adolescenti, tentando di raggiungerli con un linguaggio fatto di immagini e simboli che intercetta la simultaneità e la multimedialità alle quali le nuove generazioni sono abituate.

Casa Nostra è vincitore del Premio Scenario Infanzia 2020 e del Premio della Critica Direction Under30 2021. Completano la seconda settimana gli eventi collaterali: sabato 14 ottobre la conversazione aperta "Casa e chiesa?" (ore 17 Chiesa dei SS Euno e Giuliano). Sempre sabato 14 ottobre, la Festa Bastarda (dalle ore 22, Ballarak Magione), con i DJ set della palermitana Eva Ernst e degli artisti del progetto La Santa. Infine, domenica 15 ottobre (dalle ore 11 alle ore 18, Chiesa dei SS Euno e Giuliano) sarà possibile visitare un lavoro video di La Santa tratto dallo spettacolo Danza di Guerra. Teatro Bastardo, curato da Giulia D'Oro e Flora Pitrolo, coltiva un'idea di teatro radicale, interdisciplinare e plurale, aperto alle realtà attive nel tessuto sociale e culturale cittadino, attraverso la ricerca di forme di creatività.



