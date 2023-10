Crolla albero su A20, muore automobilista nel palermitano

Un automobilista è morto in seguito al crollo di un albero sulla sua auto lungo l'autostrada A20 nel Palermitano, tra gli svincoli di Campofelice di Roccella e Cefalù. E' accaduto all'alba di oggi, all'altezza del chilometro 175 in direzione Palermo.

La carreggiata dell'autostrada è del tutto bloccata.

L'incidente si è verificato poco dopo le 6 di questa mattina.

Stando alle prime notizie che filtrano, un albero posto ai lati della carreggiata è improvvisamente crollato. In quel momento stava transitando un'auto che è stata investita in pieno dal grosso fusto.



