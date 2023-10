Casini & Brasil Project 4th in scena al Teatro Santa Cecilia

La cantante italiana dall'anima brasiliana, Barbara Casini, che ha realizzato diverse collaborazioni con tanti artisti, tra cui Stefano Bollani, sarà in scena con il suo spettacolo "Il Brasile nell'Anima" il 15 ottobre alle ore 18.30 al Real Teatro Santa Cecilia a Palermo.

Lo spettacolo nasce dall'incontro di Casini con il Brasil Project 4t, formazione che negli anni ha collaborato con Irio de Paula, Franco Cerri, Ana Flora, Robertinho De Paula.

I brani proposti appartengono a diversi linguaggi musicali: brasiliana, Jazz, tradizione sudamericana, il fascino della Bossa Nova e la canzone d'autore. Brani come "É com esse que eu vou" o "Na batucada da vida", così come per i classici di autori ed interpreti brasiliani, quali: Caetano Veloso, Tom Jobin, Chico Bouarque, Elis Regina, "vengono affrontati con naturale limpidezza delle parole e con un respiro scandito nel gioco dei ritardi e delle pause", affermano gli organizzatori dello spettacolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA