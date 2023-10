Ad Fincantieri, riportiamo in Italia costruzione traghetti

Fincantieri torna a costruire traghetti in Italia. E lo fa con la firma di un contratto per la realizzazione di una unità commissionata dalla Regione siciliana. Si tratterà di un traghetto di nuova generazione, sarà costruito nel cantiere navale di Palermo e sarà consegnato nel 2026. Costo 120 milioni di euro.

"E' un giorno importate, Fincantieri riporta la produzione dei traghetti in Italia - dice l'ad di Fincantieri Pieroberto Folgiero, in conferenza stampa col governatore della Sicilia Renato Schifani - E' l'inizio di un grande ritorno in Italia nel segno dell'innovazione".



