Start up: le vincitrici di 'B-Factor' a Palermo

Sono state 12 le start up innovative tutte al femminile che si sono sfidate in mattinata, a Palermo, per la conquista della terza edizione di 'B-Factor', il contest in collaborazione con Intesa Sanpao, nell'ambito della 23/ma edizione di "Donna Economia & Potere", il seminario internazionale della Fondazione Marisa Bellisario che si è svolto nei saloni del Convitto nazionale "Giovanni Falcone".

Grande entusiasmo tra le protagoniste dei premi, a partire da Alessia Poggi, 29 anni, che con Alessia Lucentini, di 24, guida "Helios Domotics", start up di Roma nata l'anno scorso, che si occupa di monitoraggio di energia elettrica domestica e commerciale capace di permettere anche la misurazione e i costi dell'energia di ogni singolo dispositivo collegato alla presa elettrica. "E' una grande emozione questo riconoscimento - dice Alessia - il nostro team è tutto sotto i 30 anni ed abbiamo anche due ingegneri uomini". Adriana Santanocito, 45 anni di Catania, ceo di "Ohoskin", assieme ad un socio veneto ed uno lombardo, si occupa di realizzare un materiale tessile alternativo alla pelle, utilizzando sottoprodotti di arance e fichidindia. "Lo usiamo per realizzare borse, scarpe, divani ed interni per le auto e nel giro di due anni abbiamo già raggiunto 84 clienti". Infine, Greta Colombo Dugoni, 31 anni, ceo di "B-Rex", assieme a Monica Ferro, co-founder, entrambe laureate in scienze chimiche con dottorato in chimica industriale ed ingegneria chimica, che si occupa di produrre carta in modo alternativo partendo da scarti alimentari. "L'idea ha preso piede nel 2019 all'interno del politecnico di Milano, la start up nasce però nel dicembre 2022 siamo 8 tra interni ed esterni, ma siamo pronte per nuove assunzioni".



