Start up al femminile vincono "B-Factor" premio Bellisario

Sono "Ohoskin" di Adriana Santanocito, "B-Rex" di Greta Colombo Dugoni ed "Helios Domotics" di Alessia Poggi le start up vincitrici a pari della terza edizione di "B-Factor", il contest in collaborazione con Intesa Sanpaolo dedicato alle startup innovative al femminile, che si è svolto in mattinata nel Convitto nazionale "Giovanni Falcone", a Palermo, nell'ambito della 23/ma edizione di "Donna Economia & Potere", il seminario internazionale della Fondazione Marisa Bellisario, con il patrocinio del Senato, della Camera dei Deputati e della Presidenza del Consiglio dei ministri, in media partnership con Rai - Radio Televisione Italiana, Il Sole 24 Ore e il Gruppo Hearst.

Dodici start up si sono sfidate di fronte alla giuria coordinata da Luca Tremolada, giornalista de Il Sole 24 Ore, e composta da Lella Golfo, presidente della Fondazione Marisa Bellisario, da Carlo Alberto Carnevale Maffè, professor di strategy and enterpreunership Bocconi School of Management, da Valeria Anfossi, responsabile business development e coordinamento marketing imprese di Intesa Sanpaolo, da Paolo Cellini, professore di economia digitale Luiss Guido Carli, da Mirja Cartia D'Asero, amministratrice delegata Il Sole 24 Ore e da Danda Santini, direttrice iO Donna, con il coordinamento di Silvia Vaccarezza, giornalista del Tg2.

"Se vogliamo competere sul mercato dei prodotti e delle idee, non possiamo inseguire le trasformazioni ma dobbiamo creare l'ambiente, le infrastrutture e la cultura per generarle - dice Lella Golfo, presidente della Fondazione Marisa Bellisario -.

Una transizione è un processo flessibile, dove contano le idee, che possono essere sfidate, migliorate, potenziate. Dove conta e vince il merito non il genere. Il nostro piccolo, concreto contributo in questa direzione è la terza edizione di B-Factor, il nostro contest dedicato alle start up femminili. Anche quest'anno tante e belle storie di innovazione e determinazione che parlano di futuro", conclude.



