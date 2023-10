Violenza donne: Golfo, immobili mafia siano centri accoglienza

"Chiediamo che alcuni degli immobili sequestrati alla mafia, quei simboli di uno Stato e di una società civile che vincono sulla violenza diventino centri di accoglienza e formazione per le donne vittime di quella stessa violenza. Il male che si trasforma in bene, la violenza che genera solidarietà e indica la strada da cui ripartire.

Sarebbe un segnale alle donne, alla società civile e ci sono i fondi del Pnrr per farlo". Lo ha detto Lella Golfo, presidente della Fondazione Marisa Bellisario, aprendo i lavori di "Donne sole al comando?", il titolo della 23/ma edizione di "Donna Economia & Potere", seminario internazionale della Fondazione, in programma oggi pomeriggio e domani mattina, a Palermo, nel Convitto nazionale "Giovanni Falcone", con il patrocinio del Senato, della Camera dei Deputati e della Presidenza del Consiglio dei ministri, in media partnership con Rai - Radio Televisione Italiana, Il Sole 24 Ore e il Gruppo Hearst.

"Un appello - ha detto Golfo - che parte dalla Sicilia, da una terra generosa, solidale e ribelle. E che rivolgo anche al mio amico Renato Schifani che già da presidente del Senato è stato un alleato fondamentale per l'approvazione della mia legge sulle quote". Inevitabile il riferimento alla prima donna presidente del consiglio del Paese, Giorgia Meloni, dopo 65 governi retti da 31 presidenti del consiglio uomini e 13 totalmente al maschile. "Poi - ha sottolineato - il ciclone Giorgia Meloni.

Comunque la si pensi, per la prima volta nella storia repubblicana una donna ha costruito, da sola, in 10 anni, un consenso forte, una vittoria piena. Nel corso di una tempesta perfetta, in una delle stagioni più complesse degli ultimi decenni, i cittadini italiani le hanno consegnato il timone del Paese. Dopo di lei, il Pd ha espresso la sua prima segretaria donna. I primati servono certamente a questo: a rompere un argine, a contaminare il presente e costruire un futuro diverso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA