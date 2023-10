Schifani,bene confiscato mafia per centro antiviolenza per donne

"Apprezzo molto l'impegno della Fondazione Bellisario nel sostenere il ruolo delle donne all'interno della sfera professionale e personale, valorizzandone merito e talento, sensibilizzando l'opinione pubblica sul raggiungimento di una reale condizione di parità con gli uomini. Ho raccolto con convinzione e senso di responsabilità la richiesta della presidente Lella Golfo e verificherò personalmente la possibilità di destinare alla Fondazione un bene sottratto alla mafia per realizzare un centro di formazione per le donne vittime di violenza all'interno dell'immobile assegnato pochi giorni fa alla Regione dall'Agenzia nazionale per i beni confiscati". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, portando il saluto di apertura ai lavori del seminario internazionale "Donne sole al comando?", organizzato a Palermo dalla Fondazione Marisa Bellisario. "Sono convinto - ha aggiunto - che la criminalità si combatta anche con segnali come questo e dando il buon esempio".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA