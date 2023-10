Polemiche sul video della giudice, interrogazione Pd-M5S-SI

Il caso del video, postato da Matteo Salvini, che mostra la giudice di Catania Iolanda Apostolico ad una manifestazione a Catania dell'agosto del 2018 arriva in Parlamento. Pd, M5s e SI chiedono al titolare del Viminale Piantedosi di fornire spiegazioni sulle ragioni di quelle immagini che già da ieri hanno scatenato molte polemiche dentro e fuori i palazzi della politica.

Si sarebbe trattato di una manifestazione di "estrema sinistra", secondo quanto sostenuto in un post da Salvini, quella alla quale avrebbe partecipato la giudice che ha annullato il trattenimento di quattro migranti nel Cpr di Pozzallo, come invece previsto dal decreto legge Cutro.

Spiegazione diversa invece quella data dalla stessa giudice ai colleghi, ai quali ha detto di aver preso parte al corteo per evitare gli scontri fra le forze di polizia e i manifestanti, per la maggior parte - sempre secondo quanto raccontato - di estrazione cattolica.

"La vicenda merita risposte, che il ministro Piantedosi deve dare. Come è uscito e da dove quel filmato? Chi lo ha confezionato? Esistono forse archivi dedicati? Il fatto solleva interrogativi inquietanti", dicono i senatori del Pd Anna Rossomando e Walter Verini.

"La domanda che ci siamo posti come gruppo M5S è come fa il ministro a essere entrato in possesso del video? E' in corso una schedatura dei manifestanti? Viene usata per attività di dossieraggio?", sono le domande che pone in Aula alla Camera Vittoria Baldino, vicepresidente del M5S. "Se quel video fosse arrivato nel nelle mani del ministro Salvini e della Lega da strutture ed apparati dello Stato sarebbe una cosa gravissima", osserva il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA