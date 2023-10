Gelmini, necessari 10 mln per misure contro violenza donne

'Con le colleghe Carfagna e Bonetti abbiamo proposto di destinare con la prossima legge di bilancio 10 milioni di euro strutturali all'anno alle donne vittime di violenza: 6 milioni per il reddito di liberta', garantendo un contributo economico di 500 euro al mese per almeno mille donne, e 4 milioni per sostenere l'inserimento lavorativo di chi e' vittima di violenza'. Lo ha detto la senatrice e portavoce di Azione Mariastella Gelmini all'evento organizzato dalla Fondazione Bellisario a Palermo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA