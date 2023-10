Console russo a Festa Dc, 'sì dialogo ma Crimea non negoziabile'

"Certo che sono disposto a sedermi e parlare col console ucraino. Noi siamo diplomatici, significa che dobbiamo trovare la soluzione al conflitto altrimenti non è possibile fare la pace tra i due Paesi". Lo ha detto il console generale della Federazione russa a Palermo, Sergej Patronov, conversando sul tema "Pace, dialogo, disarmo: dall'utopia alla ragion di Stato, un percorso ad ostacoli" con l'eurodeputata Francesca Donato, vice segretario della Dc, alla Festa dell'amicizia in corso a Ribera (Ag), organizzata dal partito di Totò Cuffaro.

"La Russia sta lavorando sulle proposte, ci sono alcuni piani per presentare qualche accordo di pace che potrebbe esserci nel futuro. Ma sono cose provvisorie, non sono certe. Ma naturalmente non sono trattabili le cose che concernono le popolazioni che abitano in quattro regioni dell'Ucraina e in Crimea, questo non è accettabile", ha però precisato il diplomatico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA