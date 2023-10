Concerto di Giovanni Sollima al Massimo di Palermo

Violoncellista e compositore animato da un interesse instancabile per la ricerca e la sperimentazione, Giovanni Sollima è il compositore italiano vivente più eseguito nel mondo. Salirà sul podio dell'Orchestra del Teatro Massimo domani sabato 7 ottobre alle 20:30 per dirigere un concerto che accosta le sue opere a compositori del passato, e raccontare con Stabat Mater il tema sacro del dolore.

Accostamenti insoliti che vedono protagonisti con Sollima il controtenore Filippo Mineccia, Lina Gervasi al theremin, strumento elettronico raramente in uso nelle sale da concerto e Filippo Arriva, autore dei versi dello Stabat Mater riscritti in siciliano arcaico. Coro e Orchestra del Teatro Massimo. Maestro del Coro Salvatore Punturo.

Il concerto prende le mosse da Canti rocciosi, composizione del 2001, che già dal titolo allude a Dante e alle sue rime petrose, ma dove si inseriscono anche testi di Dino Buzzati ed Ernest Hemingway, che raccontano la guerra e il faccia a faccia con la morte. Si prosegue, con un passaggio nel Settecento con il Concerto n. 3 in Sol maggiore per violoncello e archi del compositore e violoncellista Luigi Boccherini e poi con Ornithomanteia (divinazione con gli uccelli) di Giovanni Sollima, tratto da Aquilarco. La seconda parte del concerto è interamente dedicata a Stabat Mater, la composizione, su commissione del Teatro Massimo Bellini di Catania, eseguita per la prima volta nel 2021. L'organico parte dall'orchestra d'archi, come nella più famosa versione dello Stabat Mater, quella di Giovan Battista Pergolesi, ma poi aggiunge il Coro, due trombe, l'arpa, il pianoforte, timpani e percussioni, che spaziano dalla darbuka al glockenspiel.

Ma sono i due solisti, il controtenore Filippo Mineccia, reduce del recente successo di "Orfeo ed Euridice" al Teatro Massimo e il theremin di Lina Gervasi, a connotare musicalmente lo "Stabat Mater" di Giovanni Sollima. Il concerto si chiude con i versi crudi e dolcissimi di Filippo Arriva, "Figghiu me picciriddu", nei quali la Madonna, che non vuol credere che il figlio sia morto, canta una straziante ninna nanna.



