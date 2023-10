Truffa con fondi Covid e favori a clan di Catania, arresti

La polizia sta eseguendo ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip di Catania, su richiesta della locale Procura Distrettuale, nei confronti di una decina di persone nell'ambito di un'inchiesta su una presunta associazione per delinquere finalizzata alle truffe ai danni dello Stato con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare l'associazione mafiosa Santapaola-Ercolano.

Nei confronti dei destinatari della misura restrittiva, nonché di numerosi altri beneficiari di indebiti finanziamenti erogati per fronteggiare l'emergenza Covid-19, il giudice ha disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, della somma di 380.100 euro.

Nell'esecuzione del provvedimento sono impegnati oltre 100 uomini del Servizio centrale operativo, della Questura di Catania e del Reparto prevenzione crimine.



