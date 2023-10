Mostre: il mondo di carta di Annamaria Tosini a Palermo

"Sono la rosa di Gerico, la pianta che resiste nel deserto". Annamaria Tosini (Palermo 1930-2013) ha vissuto un'esistenza laterale, immersa in un mondo fatto di famiglia, amici e incontri, circondata dalle meraviglie ideate per il suo "giardino delle emozioni" di Casteldaccia. Fino a quando un crollo psichico la costringe a vivere in una struttura assistenziale. Qui inizia a scrivere e a creare da autodidatta raffinate e precarie opere in carta e materiali di riciclo. Sono "Le carte dell'anima" che, da oggi fino al 15 novembre, sono esposte nella Cappella dell'Incoronazione in una bella mostra curata da Eva di Stefano per il Museo regionale di arte contemporanea, in collaborazione con la Fondazione Orestiadi di Gibellina.

Se c'è un esempio di creatività femminile, questa è proprio Annamaria Tosini. L'arte delle donne spesso trasforma il monologo in racconto, l'assenza in presenza, dando forma tangibile al desiderio. Così la stanza della sua solitudine si popola di fantastiche coloratissime sculture realizzate in carta velina, stagnola, tovaglioli di carta, con i cartoni da pasticcere usati come base per creare straordinari e dolenti presepi. Sono frammenti di vissuto che si trasformano in creazioni fragili e delicate, che hanno la stessa consistenza dei sogni. Sono opere di mani abituate al fare magico delle donne, non più costrette all'interno di un mondo prestabilito, ma libere di volare sulla fantasia. Oggetti precari, come precaria e marginale è stata l'esistenza di questa donna "vecchia come la terra, giovane come le stagioni". In mostra anche un bel video, realizzato dal figlio, l'attore Marco Gambino, che accompagna il visitatore, restituendo all'artista la sua dimensione vitale.

Le opere di Annamaria Tosini sono state esposte solo dopo la sua morte all'Orto botanico di Palermo e in diverse città italiane. La mostra è corredata dalle foto dello svizzero Urs Bosshard realizzate durante l'ultima mostra al Musée visionnaire di Zurigo.



