Mazzone, quando a Palermo misi in scena opera di Fosse

"La notte … canta" di Jon Fosse, che oggi ha vinto il premio Nobel, è stato messo in scena nel 2004 nel teatro Libero a Palermo per la regia di Beno Mazzone, con Gabriele Calindri, Andrea Failla, Massimiliamo Lotti, Gabriella Pochini, Elisabetta Ratti.

Nella pièce una giovane donna, un giovane uomo e un bambino, un nucleo familiare perfetto all'apparenza, ma…. qualcosa accade. Mazzone scelse per rappresentarlo un testo inedito di Fosse rappresentato in vari paesi europei e che era definito il nuovo Ibsen.

"Sin dal 1968, con il Teatro Libero, ho privilegiato le scritture drammaturgiche contemporanee, realizzando numerosi spettacoli a partire da testi inediti per l'Italia di autori sia italiani che stranieri, quasi tutti scelti e messi in scena da me: da Peter Handke (1968) a Jean Claude Grumberg (1991), da Marie Laberge (1998) a Botho Strauss (2002), solo per citarne alcuni", dice Mazzone.

"Il teatro di Jon Fosse malmena i presupposti della scrittura drammatica, la ripulisce dalle regioni di conflitto, dai personaggi e dalle costrizioni del genere.

Reinventa la drammaturgia con l'amputazione del senso e dello stile; pratica la chirurgia radicale del linguaggio. La sua parola esangue, lavorata come la pietra, porta il dialogo allo stato puro, frammentato, con frasi ripetute e rimodellate", spiega Mazzone. E osserva :"nelle opere dell'autore norvegese l'azione è nulla, la psicologia assente, le situazioni rudimentali e il vocabolario essenziale."



