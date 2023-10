Sono intervenuti due elicotteri e due Canadair per spegnere l'incendio divampato a Palermo, sul Monte Pellegrino, partito dalle falde del promontorio, nei pressi di viale Regina Margherita. I mezzi aerei hanno eseguito diversi lanci. Le fiamme sono alimentate dal vento. La strada che porta alla borgata marinara di Mondello è stata chiusa per consentire alle squadre di soccorso di potere operare in sicurezza.



